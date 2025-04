Forte vento nel Trapanese: sospesi gli aliscafi per le isole

Foto di Alessandro De Bartolomeo

Un semaforo caduto lungo la strada statale 115 che collega Trapani a Marsala. È l’ultimo effetto del forte vento di scirocco che, da ormai più di due giorni, sta imperversando in diverse zone della Sicilia occidentale causando problemi e disagi di vario tipo. Proprio in un’area in cui erano in corso delle esercitazioni da parte della protezione civile, a Custonaci ieri è divampato un incendio che è stato domato dall’intervento sul posto dei vigili del fuoco. Sempre a causa del forte vento, Liberty Lines ha sospeso le corse degli aliscafi per le isole. Nessuna variazione, al momento, viene registrata nell’operatività degli aeroporti.