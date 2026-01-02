Foto di rescue.press

Ventenne palermitano picchiato la notte di Capodanno ha la mandibola fratturata

02/01/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Doveva essere la serata per brindare all’arrivo del nuovo anno, invece, per un 22enne, assistente bagnante stagionale, la festa si è trasformata in incubo. Assieme alla fidanzata ed altre due coppie di amici il giovane aveva deciso di trascorrere fuori l’ultimo dell’anno. purtroppo si è ritrovato pestato a sangue da un gruppo di ragazzi sconosciuti, all’interno di un locale di Isola delle Femmine (Palermo).

L’aggressione organizzata

«Erano già le 2,30, e dopo il brindisi di mezzanotte – racconta il padre, sovrintendente capo della polizia di Stato – mentre stava per salutare alcuni amici, prima di andare via è stato volontariamente spintonato, con una spallata, da un ragazzo che non conosceva. Non appena ha chiesto spiegazioni sulla ragione di quel gesto gratuito, altre due persone l’hanno colpito a freddo con due pugni in faccia».

«A questo punto – prosegue – sono arrivati altri ragazzi ed è scattato un vero e proprio pestaggio. Soltanto il pronto intervento del buttafuori ha evitato conseguenze molto più gravi. Subito dopo, qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine e sono arrivati i carabinieri di Isola delle Femmine, ma gli aggressori era già scappati dal locale».

Il ragazzo soccorso dai sanitari

Il ragazzo è stato soccorso sanguinante dai sanitari del 118 che lo hanno medicato, «poi però – dice sempre il padre – gli amici lo hanno portato a Villa Sofia poiché il dolore era insopportabile». Adesso si trova ricoverato nel reparto di chirurgia maxillofacciale dell’ospedale Villa Sofia, dove lunedì prossimo sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Il giovane ha riportato la frattura alla mandibola e una grossa ferita al labbro che è stata ricucita con diversi punti di sutura.

«Probabilmente – dice il padre – ha riportato danni anche ai denti, ma lo dovremo verificare in seguito. Per adesso ci sono altre priorità. Abbiamo deciso di raccontare tutto perché purtroppo ormai questi fatti sono all’ordine del giorno. Ma i nostri figli devono poter essere liberi di trascorrere tranquillamente una serata con i propri amici senza restare vittime di questi episodi alcuni dei quali spesso finiscono in tragedie per colpa di balordi che non hanno nulla da perdere. Non appena uscirà dall’ospedale faremo la denuncia», conclude.

Dalla stessa categoria

