Catania, tre venditori ambulanti multati

Tre venditori ambulanti sono stati multati dai carabinieri a Catania durante le attività di controllo. Si tratta di due negozi di prodotti ortofrutticoli e uno di prodotti ittici sanzionati per un ammontare complessivo di oltre 22mila euro. Le attività erano prive di autorizzazioni amministrative e dei requisiti professionali per la vendita, oltre ad aver occupato abusivamente la sede stradale. Tutta la merce sequestrata, tra cui 50 chili di alimenti ortofrutticoli, sono stati donati in beneficenza all’oratorio San Filippo Neri.