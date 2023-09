Vendeva gelati in spiaggia con una jeep modificata. Multato un 52enne a Fiumefreddo

Agenti del Noras, il Nucleo operativo regionale Agroalimentare Sicilia, del corpo Forestale, nell’ambito dei controlli al comparto agroalimentare, si sono ritrovati a constatare una violazione quantomeno singolare. Qualche giorno fa infatti hanno individuato un uomo di 52 anni che, con una jeep Suzuki Santana 4×4 modificata, accedeva e sostava presso l’area demaniale marittima vicino al bagnasciuga. Il tutto lungo la spiaggia di Marina di Cottone e San Marco dove, a pochi metri dagli ombrelloni di famiglie e turisti, il venditore esercitava l’attività di gelataio ambulante nel tratto di mare che va dalla foce del Fiumefreddo a quella del fiume Alcantara.

Si è proceduto quindi all’immediato sequestro del mezzo. Inoltre si è riscontrato come il mezzo fosse privo di revisione e anche di mancata omologazione in quanto mezzo modificato con cassone e sistema di refrigerazione utilizzato per la vendita di gelati, granite e prodotti di pasticceria da forno Sono in corso approfondimenti di indagine da parte anche per la sospetta violazione della direttiva comunitaria sulla tracciabilità dei prodotti.