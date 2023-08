Code per un veicolo in fiamme lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania

L’autostrada A19 Palermo-Catania per circa trenta minuti è stata chiusa in direzione Catania per la presenza di un veicolo in fiamme al chilometro 189,800. Dopo i lavori di messa in sicurezza la carreggiata è stata riaperta. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità che subito dopo il rogo è stata provvisoriamente deviata allo svincolo di Motta Sant’Anastasia.