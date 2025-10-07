Palermo, vandalizzata la targa dedicata a Lia Pipitone

07/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È stata vandalizzata la targa dedicata a Lia Pipitone, collocata in piazza di via Ammiraglio Rizzo, all’angolo con via Fileti a Palermo. Il segno commemorativo si trova accanto a uno dei due alberelli della memoria piantati in ricordo della giovane donna uccisa dalla mafia 42 anni fa. La targa era stata ripristinata il 23 settembre, in occasione dell’iniziativa Colori in piazza, promossa con gli studenti per celebrare l’anniversario dell’omicidio di Lia Pipitone e ricordare anche Rosanna Lisa Siciliano, altra vittima di femminicidio a Palermo. A denunciare l’accaduto sono state l’Associazione Millecolori Aps Ets e l’ottava circoscrizione del Comune.

Le reazioni

«Non ci scoraggia l’ennesimo episodio di vandalismo – dichiara Adriana Argento, responsabile di Millecolori e del Centro antiviolenza Lia Pipitone – anzi, rafforza la nostra determinazione a proseguire nel nostro lavoro al fianco dell’amministrazione comunale e dei cittadini onesti. Questo simbolo di legalità sarà ripristinato ancora una volta». Anche Marcello Longo, presidente dell’ottava circoscrizione, ribadisce: «Non ci arrendiamo e continueremo a ripristinare ogni targa e simbolo della nostra comunità. L’educazione e il rispetto devono essere più forti della prepotenza».

Il messaggio di Mari Albanese

«La targa dedicata a Lia Pipitone è stata vandalizzata per l’ennesima volta. Questa donna, ammazzata dalla mafia 42 anni fa, non trova ancora pace – afferma Mari Albanese, scrittrice e presidente della commissione Cultura della circoscrizione –. Ma non saranno queste azioni a fermarci. Continueremo a lavorare con scuole e associazioni come Millecolori per costruire avamposti di legalità. Palermo ha bisogno di speranza e di una strada diversa nel nome di chi ha sempre lottato contro le mafie».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
di

L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme […]

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]