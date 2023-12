Valguarnera Caropepe, catturato latitante. È accusato di avere ucciso un 47enne

Un uomo di 54 anni, Guglielmo Ruisi, latitante dal 10 ottobre, è stato arrestato questa mattina per l’omicidio di Salvatore Roberto Scaramacca, 47 anni, avvenuto il 10 ottobre nel centro di Valguarnera Caropepe, nell’Ennese. L’omicidio sarebbe stato il culmine di continue discussione tra le due famiglie degenerate in una lite tra i due al termine della quale Ruisi si sarebbe allontanato per recuperare l’arma, poi ha atteso Scaramacca e gli ha sparato a distanza ravvicinata mentre guidava la sua auto. Scaramacca ha quindi perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un furgone che vendeva frutta e verdura, ferendo l’ambulante e una cliente ultraottantenne poi morta in ospedale a causa delle ferite riportate.

Ruisi si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce e rendendosi latitante. All’arresto, avvenuto all’alba di oggi, hanno collaborato il Servizio centrale operativo, il Servizio polizia scientifica, la Squadra Mobile di Catania e lo Squadrone eliportato carabinieri cacciatori di Sicilia. L’uomo, stando a quanto risulta a MeridioNews, sarebbe stato individuato nella zona del villaggio azzurro, subito dopo la Playa di Catania.