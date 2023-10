Trapani, arrestato due volte in meno di 48 ore. È accusato di ricettazione ed evasione

Arrestato due volte in meno di 48 ore. A Valderice, nel Trapanese, i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 35enne accusato di ricettazione ed evasione dai domiciliari. I militari, intervenuti dopo la segnalazione di un furto in abitazione, lo hanno sorpreso ancora nell’appartamento con in mano arnesi da scasso e monili poco prima rubati. Sottoposto agli arresti domiciliari, il giorno seguente è stato bloccato dai militari per le vie del paese ed arrestato per evasione. Durante la perquisizione i militari hanno trovato altri oggetti rubati, posti sotto sequestro.