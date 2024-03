Vaccinazione contro il morbillo. L’Asp di Catania potenzia l’offerta sul territorio

Foto di ABEL F. ROS

Anche in provincia di Catania si assiste a un aumento dei casi di morbillo. Nei mesi di gennaio e febbraio 2024 sono stati accertati 15 casi, tutti in soggetti non vaccinati, di età compresa fra 1 mese di vita e 48 anni. Non si tratta, come noto, di un fenomeno isolato, ma di una tendenza generale. Sono stati registrati aumenti dei casi di morbillo in 40 dei 53 Paesi della Regione Europea OMS (oltre 4.000 casi notificati in particolare in Romania, Austria, Francia e Germania) e con un trend in aumento a causa delle basse coperture vaccinali.

In Italia, l’ultimo bollettino Morbillo e Rosolia dell’Istituto superiore di Sanità ha registrato 27 casi nel solo mese di gennaio. In tale quadro la direzione Strategica dell’Asp di Catania ha dato mandato al dipartimento di Prevenzione di predisporre gli interventi necessari per aumentare la copertura vaccinale, in particolare tra la popolazione di giovani adulti in cui sono stati evidenziati bassi livelli di immunità e nella popolazione infantile che presenta ritardi nella copertura vaccinale e migliorare il sistema di sorveglianza e di notifica della malattia al fine di potere contenere il contagio. L’invito alla popolazione è alla vaccinazione, che rappresenta l’unico modo per prevenire tali malattie e evitare le complicanze della malattia.

Le unità operative di Igiene pubblica dei nove distretti sanitari stanno già offrendo attivamente la vaccinazione, gratuita, anti-MPR (Morbillo – Parotite – Rosolia) e la vaccinazione anti-MPRV (Morbillo – Parotite – Rosolia – Varicella) alle coorti 2018-2023 e ai soggetti non vaccinati. In programma, la prossima settimana, anche incontri con i pediatri di libera scelta per promuovere la vaccinazione tra i loro assistiti e la condivisione delle iniziative con i medici di medicina generale. I cittadini potranno prenotare la vaccinazione tramite il Sistema di prenotazione on line, raggiungibile via web, collegandosi al sito aspct.it, nella sezione Come fare per e cliccando sulla voce Vaccinazioni (o direttamente al seguente link: CLICCA QUI). Potenziate anche le aperture ambulatoriali al fine di potere aumentare l’offerta per l’utenza.