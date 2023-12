Vacanze sicure, i consigli della Questura etnea contro rapine, furti e truffe. Questore Bellassai: «Costruire insieme la sicurezza»

Un vademecum contro rapine, furti in abitazione e truffe. È la campagna di prevenzione della polizia di Stato in vista delle festività natalizie. Alcuni consigli utili, stilati dalla Questura di Catania, per evitare di rimanere vittime di spiacevoli episodi. Dall’evitare di lasciare la cassetta della posta piena al non postare sui social foto di vacanze lontano da casa. «Buone pratiche per contrastare la diffusione di ogni forma di illegalità, puntando su un rapporto di fiducia e di collaborazione con i cittadini», come ha spiegato il questore Giuseppe Bellassai. Annunciando anche maggiori controlli e presenza sul territorio degli agenti «per costruire insieme una provincia di Catania più sicura». Allo scopo sono stati organizzati una serie di incontri pubblici: oggi in città e poi presso l’Oratorio San Filippo Neri in via Teatro Greco, ad Acireale; presso la sala Pinella Musumeci Villa Belvedere, ad Adrano; e a Caltagirone nella sala parrocchiale della Cattedrale.