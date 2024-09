Vacanze di settembre in Sicilia: da dove partire e cosa visitare

Foto di Albrecht Fietz

La Sicilia, regione ricca di cultura, tradizione, attrazioni, posti da favola, al mare come nell’entroterra, tra siti storici e borghi caratteristici, è meta di vacanza per i turisti di ogni dove. Arrivano da tutto il mondo e molti sono gli italiani che desiderano conoscere l’isola da vicino con tutte le sue meraviglie.

Estate equivale per tantissimi viaggiatori alla scelta del mare di casa nostra, e tra i più acclamati, c’è proprio quello della Sicilia, non solo tra luglio ed agosto, ma anche nel mese di settembre. È proprio questo periodo che negli ultimi tempi è selezionato da un pubblico sempre più vasto che decide di fare le vacanze in un momento più tranquillo dell’estate, quando il boom dei turisti è ormai passato, c’è più tranquillità, fa meno caldo ed i costi sono più convenienti.

Di solito il primo dubbio che nasce volendo arrivare in Sicilia, è quello sui collegamenti. Un quesito lecito ma che oggi si supera facilmente in quanto le tratte via mare sono regolari, soprattutto nel periodo estivo.

Vengono organizzati regolarmente traghetti da Genova a Palermo, gestiti da un’unica compagnia di navigazione che offre ai propri passeggeri fino a 7 corse settimanali, variabili in base al periodo nel quale si intende viaggiare.

Per verificare costi e disponibilità si può effettuare un facile confronto su Quick Ferries, il comparatore online dedicato ai ticket per gli spostamenti marittimi che in modo veloce ed immediato effettua una ricerca sulle disponibilità e sulle tariffe in base alla destinazione immessa.

La rotta di traghetti da Genova a Palermo è attiva tutto l’anno, con collegamenti che variano in base alla stagione. Il viaggio dura, in media, dalle 20 alle 21 ore, con traversate che di solito sono notturne con partenza intorno alle 21.30 da Genova.

Scegliere questo collegamento non significa fermarsi solo a Palermo. Il capoluogo di regione è infatti un’ottima meta dalla quale partire per andare alla scoperta dell’isola. Da qui si può procedere, poi verso la Valle dei Templi, il sito archeologico di Agrigento famoso in tutto il mondo, procedendo anche per Siracusa, Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO con tappa obbligatoria ad Ortigia, l’isola storica della città.

Come non mettere in lista, sempre partendo da Palermo, un tour guidato sull’Etna, salendo a piedi o in funivia. Per gli amanti del mare, la sosta obbligata è a Cefalù, un gioiello della costa. Impossibile non prendere in considerazione anche San Vito Lo Capo, conosciuto per avere una delle spiagge più belle della Sicilia e l’isola di Favignana, raggiungibile in traghetto.