Importante occasione di visibilità per il progetto EbioScart Plus, durante l’evento organizzato al Senato, nella sala Nassirya di Palazzo Madama, dal titolo La Sostenibilità Ambientale e l’Economia Circolare nelle Filiere Agroalimentari: Innovazione e Tradizione per un Futuro Sostenibile, conferenza organizzata su iniziativa del senatore catanese Salvo Pogliese. Carmelo Danzì, innovation broker del progetto EbioScart Plus, ha dichiarato: «Il futuro delle filiere agroalimentari non può prescindere dall’integrazione di modelli di economia circolare che promuovano un uso più responsabile delle risorse naturali e riducano l’impatto ambientale. Il progetto EbioScart Plus rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione possa andare di pari passo con la sostenibilità, creando soluzioni che non solo migliorano l’efficienza delle produzioni agroalimentari, ma che valorizzano anche i sottoprodotti agricoli, trasformandoli in risorse per nuovi cicli produttivi. Questo è un passo fondamentale verso un’agricoltura più verde e più competitiva, capace di rispondere alle sfide globali senza compromettere il nostro patrimonio ambientale».

L’evento, moderato da Luigi Bonizzi, docente ordinario all’università degli studi di Milano, ha riunito esperti, accademici, rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale per discutere del ruolo fondamentale che l’innovazione, l’economia circolare e la sostenibilità ambientale possono giocare nello sviluppo delle filiere agroalimentari, un settore cruciale per l’economia italiana e europea. Un modo per valorizzare anche le tradizioni e le risorse locali, creando nuove opportunità di sviluppo per le comunità rurali e per il settore agricolo. Tanti gli esperti intervenuti nel corso della mattinata: Andrea Rocchi, presidente del Crea (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria); Livio Proietti, presidente di Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e Fabio Vitale, direttore generale di Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). Oltre al contributo del mondo accademico, con le relazioni Vilberto Stocchi, rettore dell’università San Raffaele di Roma; Vincenzo Pepe, docente ordinario presso l’università degli studi della Campania; e Paola Roncada, ordinaria dell’università Magna Grecia di Catanzaro. Gli studiosi hanno presentato le ultime ricerche sull’intersezione tra sostenibilità, economia circolare e innovazione nelle filiere agroalimentari. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming sui canali webtv e YouTube del Senato della Repubblica, permettendo così di seguire i lavori a distanza.