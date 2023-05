Ustica, la droga nascosta nei pannolini per bambini

Tre panetti di hashish nascosti dentro un pacco di pannolini per bambini e una dosa anche all’interno della scarpa che indossava. Per questo i carabinieri di Ustica hanno arrestato un 29enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato fermato e controllato al porto subito dopo essere sbarcato dall’aliscafo proveniente da Palermo. I militari hanno trovato i tre panetti di hashish (dal peso complessivo di 290 grammi) nell’insolito nascondiglio. Durante la perquisizione a casa, i carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio di analisi del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto del 29enne, disponendo l’obbligo di dimora nell’isola.