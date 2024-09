L’Ursino Buskers, il festival internazionale di arti di strada di Catania, compie dieci anni. Tra circo, arti e attività sociali. Un’edizione, quella del 2024, annunciata come sempre dalla parata che attraverserà il centro storico etneo, a partire dalle 17.30 di giovedì 26 settembre, per concludersi con la festa di inaugurazione in piazza Federico di Svevia. Da venerdì 27 a domenica 29 settembre si svolgeranno gli spettacoli e le attività per bambini e adulti, con 170 artisti da tutto il mondo, tre nuove aree spettacolo, 35 spettacoli al giorno, laboratori artistici e di lettura, workshop di giocoleria, street market e area ristoro.

«Vogliamo raccontare l’importanza del circo e delle arti nella vita di una comunità, nella quotidianità di un quartiere – spiegano gli organizzatori dell’associazione culturale Gammazita – Dietro al festival, ci sono persone, attivisti e attiviste, volontari e volontarie che ogni giorno si prendono cura degli spazi e della loro comunità; con arte, pazienza, fantasia e umanità». A sostenere il festival sono COOP Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli e COOP Gruppo Radenza, con la collaborazione dell’associazione Momu-Mondo di Musica e la partecipazione del Comune di Catania nell’ambito del progetto Bando Periferie, Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini e Catania Summer Fest.

Ursino Buskers 2024, inoltre, sostiene le attività artistiche e sociali de The Palestinian Circus School, un’organizzazione non governativa e senza scopo di lucro attiva dal 2007 all’interno dei Territori Palestinesi Occupati con programmi educativi rivolti a bambini, donne, giovani e persone con disabilità, con una campagna di raccolta fondi. La compagnia si esibirà nei giorni del festival nel cortile della GAM (Galleria d’Arte Moderna di Catania) con tre rappresentazioni dello spettacolo di circo contemporaneo Sarab. I biglietti, disponibili ai botteghini durante il festival, contribuiranno alla raccolta fondi. Tutto il ricavato in eccedenza sarà destinato alle borse di studio per i 300 studenti della Scuola di Bir Zeit, nella periferia di Ramallah.

«La loro presenza al festival, per la prima volta in Sicilia, è la nostra risposta alla drammatica situazione in Palestina – afferma la presidente di Gammazita Manola Micalizzi – Da più di undici anni ci occupiamo di circo sociale e attività artistiche nel complesso quartiere San Cristoforo, sappiamo bene quanto sia utile per donare un sorriso anche nelle situazioni più difficili, quanto sia importante per creare integrazione e coesione sociale, quanto sia fondamentale nella vita di bambini, bambine, ragazzi e ragazze che vivono condizioni drammatiche. Vi chiediamo di crederci insieme a noi, assistendo ad uno spettacolo di circo contemporaneo straordinario».

Il Festival di Arti di Strada inizierà alle 20 di venerdì 27 settembre; mentre sabato 28 e domenica 29, dalle 16 alle 19, si svolgerà Ursino Kids, una serie di laboratori e spettacoli pensati per i bambini. Si concluderà domenica con il Gran Gala, che presenterà gli artisti principali del festival riuniti davanti al Castello Ursino in un unico show. Tutto il festival prevede la partecipazione gratuita del pubblico, con contributo finale a cappello, come da autentica tradizione buskers, ad esclusione dei laboratori e dello spettacolo Sarab.