Fiumefreddo, la coppia di ladri di uova di Pasqua: arrestati un 70enne e una 33enne

Foto di Riaan Marais

Il metodo sarebbe stato sempre lo stesso: prendere le uova di Pasqua e uscire da una porta secondaria. Una 33enne di Catania e un 70enne di Belpasso, nel Catanese, sono finiti ai domiciliari per furto aggravato in concorso. Verificato che mancavano uova di Pasqua per circa 400 euro, i titolari di un supermercato di Fiumefreddo, in provincia di Catania, si sono rivolti ai carabinieri e hanno sporto denuncia contro ignoti. I filmati della videosorveglianza hanno permesso ai militari di scoprire la tecnica messa in pratica: arrivare al supermercato sempre alla stessa ora, riempire alcune buste con le uova e uscire da una porta senza sistema antitaccheggio. A quel punto i carabinieri hanno fatto in modo di coglierli sul fatto.

Arrivate nel supermercato, le due persone hanno messo in pratica la solita tecnica, riuscendo a rubare 14 uova di Pasqua, per un valore di circa 300 euro. L’auto però è stata fermata di carabinieri a soli 50 metri dal supermercato e le due persone sono state arrestate. La merce è stata restituita ai proprietari dell’attività.