Scomparso un 40enne a Messina. L’appello su Facebook del fratello

«Ecco le immagini più recenti di Paolo Nardo Mollica, mio fratello, scomparso il 10 gennaio 2024». Sono le parole che ha utilizzato, in un post pubblicato su Facebook, Giuseppe Mollica Nardo. Insieme al testo l’uomo ha condiviso due foto in cui è immortalato il fratello, scomparso ormai da diversi giorni. Immagini che «indicano di preciso il modo in cui è vestito attualmente», continua il post. Nelle immagini, estrapolate da alcune telecamere, si vede lo scomparso mentre si trova a bordo di un autobus, a quanto pare diretto nel territorio di Giampilieri, in provincia di Messina. Nardo Mollica indossa gli occhiali e un giubbotto verde. L’uomo avrebbe portato con sé documenti e cellulare ma il dispositivo risulterebbe spento. «Chiunque lo avvistasse è pregato di contattare il 3319262818» o rivolgersi alle forze dell’ordine.