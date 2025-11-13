Sono in corso da questa mattina le ricerche di un uomo di 49 anni scomparso da Castelbuono, in provincia di Palermo. I familiari, non avendo più notizie, hanno presentato denuncia ai carabinieri. Nei pressi di un pozzo sulle Madonie è stata trovata l’auto dell’uomo scomparso. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno ispezionato il serbatoio che è stato successivamente svuotato con le pompe idrovore. Ancora nessuna traccia dell’uomo scomparso da Castelbuono.