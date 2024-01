Rinvenuto nel mare di Trappeto il cadavere di un uomo. Indossava giubbotto di salvataggio

Foto thiago japyassu

Il corpo senza vita di una persona è stato trovato in spiaggia a Trappeto, in provincia di Palermo. Secondo una prima ipotesi potrebbe essere stato portato a riva delle onde. Non è escluso che possa essere un migrante vittima di una traversata finita in tragedia. Stanno intervenendo i sanitari del 118, la capitaneria di porto e i carabinieri. Secondo le prime indiscrezioni l’uomo indossava un giubbotto di salvataggio.