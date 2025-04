Palermo, un 48enne è stato trovato morto in casa da diversi giorni: si indaga

Un palermitano di 48 anni è stato trovato morto in casa dai vigili del fuoco. Secondo quanto emerso finora, l’uomo è stato trovato sdraiato sul divano vicino all’ingresso dell’appartamento. L’intervento è scattato in via della Rosa alla Gioiamia a Palermo in un complesso residenziale. Le squadre di soccorso sono state chiamate dai vicini e dall’amministratore perché dall’abitazione proveniva cattivo odore. Gli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Secondo i primi rilievi, il 48enne sarebbe deceduto già da alcuni giorni.