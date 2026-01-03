Due uomini trovati morti in casa nel Palermitano, indagini

Due uomini di 68 anni di Carini, in provincia di Palermo sono stati trovati morti in casa, in una abitazione in via Gargagliano, nel pomeriggio di ieri. I due sono amici. Uno è stato trovato disteso nel soggiorno e l’altro nel letto. A scoprirli i vigili del fuoco che sono stati chiamati dai parenti e dai vicini che non avevano notizie da giorni. Non sono state rese note le cause della morte dei due. Sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale.

