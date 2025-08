Droga ed estorsioni: 18 misure cautelari tra Carini, Capaci e Isola delle Femmine

Una vasta operazione antidroga è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Carini, con il supporto dei militari del comando provinciale di Palermo, che hanno dato esecuzione a 18 misure cautelari: 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 10 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Una persona risulta ancora irreperibile.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di spaccio continuato di sostanze stupefacenti, anche in concorso, ed estorsioni nei confronti di alcuni assuntori e dei loro familiari. Le indagini hanno riguardato tre gruppi criminali attivi tra Carini, Capaci e Isola delle Femmine. Secondo quanto emerso, gli arrestati gestivano un traffico di cocaina e marijuana, vendute anche a domicilio. Nel corso dell’operazione sono state inoltre denunciate 12 persone per reati legati agli stupefacenti. Le attività investigative, condotte con appostamenti, intercettazioni e pedinamenti, hanno consentito di ricostruire l’organigramma delle piazze di spaccio e le modalità di intimidazione usate per il recupero dei crediti.