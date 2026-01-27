L’esenzione dalle tasse universitarie per gli studenti colpiti dal ciclone Harry: è la richiesta presentata dal movimento Primavera degli Studenti a UniCt. La proposta, sottoscritta da circa duecento rappresentanti universitari e presentata dalle associazioni studentesche La Finestra, Nike, Oltre e Semu, nasce come aiuto concreto ai colleghi in difficoltà dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia. Con ingenti danni ad abitazioni e attività. «Riteniamo doveroso che l’università di Catania si assuma la responsabilità di intervenire con misure straordinarie a tutela del diritto allo studio», dichiarano i promotori. Chiedendo a rettore, direttore generale, cda e senato accademico di valutare con urgenza la richiesta e fornire una risposta rapida agli studenti in difficoltà, «non per volontà propria».

Un primo assenso è già arrivato dall’avvocato Angelo Crimi, componente esterno del consiglio d’amministrazione d’ateneo, che ricorda un precedente: «L’università di Catania ha già dimostrato in passato sensibilità verso gli studenti colpiti da calamità naturali – spiega Crimi -. Come nel 2019, adottando l’esenzione dai contributi universitari a favore degli studenti di Fleri, dopo gli eventi sismici». Tra i firmatari della richiesta, Luigi Tilaro (presidente associazione Nike), la senatrice accademica Gaia Castro e la consigliera di amministrazione Chiara Caruso (associazione La Finestra), Lorenzo Costanzo (associazione Oltre) e Mattia Valenti (associazione Semu). Con il supporto dei riferimenti nazionali Giorgio Musumeci (presidente Primavera degli Studenti) e Federica Cosentino (la candidata più votata al Cnsu).