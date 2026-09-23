«Finalmente l‘azienda è entrata nel merito. La StMicroelectronics si è presentata all’incontro con i sindacati e i rappresentanti del governo regionale e nazionale con una bozza di un accordo quadro molto importante per gli stabilimenti di Agrate e Catania. Un accordo quadro che è prova degli investimenti che già erano stati annunciati. Parliamo di circa 5 miliardi di euro per il raggiungimento di 5.000 wafer/week entro il 2028 nel Sic campus e la prosecuzione della produzione PMOS e la crescita della capacità, con sviluppo del GaN fino alla saturazione, nello stabilimento M5». È quanto si legge in una nota del sindacato Ugl.

«Particolarmente importante rimane il tema dell’approvvigionamento idrico, strettamente collegato alla possibilità di sostenere l’incremento produttivo del SiC Campus, ma guardiamo con fiducia e spirito costruttivo al lavoro che si sta portando avanti e per cui, come sempre, siamo pronti a collaborare – aggiunge Angelo Mazzeo, vice presidente Ugl Metalmeccanici -. La prossima riunione è prevista entro la fine del mese di ottobre. Restano ancora necessarie verifiche e integrazioni sull’accordo quadro, affinché i contenuti possano garantire adeguatamente il lavoro, l’occupazione, gli investimenti e le prospettive di sviluppo dei siti italiani. Vanno valutati con molta attenzione le prospettive per i prepensionamenti e le nuove assunzioni che purtroppo, sono prospettate solo a partire dalla metà del 2027 perché condizionate alla chiusura di un reparto. La trattativa quindi, è ancora in corso. Quanto presentato dall’azienda rappresenta al momento un’ipotesi di sviluppo che dovrà essere tradotta in impegni concreti, verificabili e vincolanti».