Palermo

Una violenta aggressione è avvenuta ieri sera a Palermo nei pressi di via Brunelleschi. Quattro ragazzi sono stati assaliti da un gruppo di almeno 15 persone. Uno di loro è stato colpito al volto da una bottiglia ed è ora ricoverato all’ospedale Cervello in attesa di sottoporsi a intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione, i quattro giovani avevano da poco finito di disputare una partita di calcetto ed erano seduti presso una rosticceria all’aperto. Mentre mangiavano uno di loro avrebbe notato un ragazzo che provava a rubare uno scooter. Avendo assistito alla scena i giovani si sono rapidamente avvicinati a lui, facendolo desistere e spingendolo alla fuga. Alcuni minuti dopo, il gruppo di aggressori si è presentato dinanzi alla rosticceria e ha iniziato a colpire ripetutamente i quattro giovani. Sull’episodio sono in corso le indagini per risalire all’identità degli aggressori.