Ucria, bus precipita nella scarpata sulla statale 116: salvi autista e passeggeri

Attimi di paura ieri mattina lungo la statale 116 Capo d’Orlando–Randazzo, dove un autobus di linea è precipitato in una scarpata nei pressi di Ucria. A bordo vi erano quattro passeggeri e l’autista: tutti sono stati soccorsi e hanno riportato soltanto lievi escoriazioni. Secondo una prima ricostruzione, mentre procedeva in direzione Catania il mezzo ha sfondato la barriera laterale finendo diversi metri più in basso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che hanno recuperato i malcapitati in condizioni non gravi. La statale 116 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero e la messa in sicurezza dell’area. I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause dell’incidente.