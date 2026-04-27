Foto di carabinieri

Ucciso e avvolto in lenzuola nel Catanese, indagini in corso

27/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Proseguono le indagini dei carabinieri per fare luce su un omicidio avvenuto ieri nel Catanese, dopo che il cadavere di un 66enne, Giuseppe Florio, un incensurato originario di Giardini Naxos (Messina), è stato trovato ieri in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia. Il corpo, avvolto con lenzuola e sacchi di plastica, è stato notato da un passante che ha dato l’allarme.

Secondo i primi rilievi l’uomo sarebbe stato ucciso con colpi di arma contundente in più parti del corpo, anche alla testa. La vittima presenta anche delle ferite da arma da taglio. Trovata, non lontana, l’auto dell’uomo, data alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Randazzo con militari la Sezione investigazioni scientifiche e il nucleo Radiomobile. I carabinieri hanno interrogato amici e familiari per ricostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni.

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