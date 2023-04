Palermo, un uomo ubriaco ha aggredito un passante «senza motivo»

Un uomo di 52 anni da ubriaco ha colpito con pugni e calci al volto un passante 32enne in via Francesco Crispi, a Palermo. Un gesto che sarebbe stato compiuto senza un apparente motivo. Almeno, stando a quanto emerso finora dalla indagini. Chiamati dagli agenti della polizia municipale, i carabinieri sono intervenuti in soccorso della vittima e hanno arrestato l’aggressore con l’accusa di resistenza al pubblico ufficiale.