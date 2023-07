Turista ferita durante un’escursione a Salina

Una turista palermitana, ma residente a Milano, è rimasta ferita dopo essere scivolata durante un’escursione sull’isola di Salina, lungo un sentiero nella zona del monte dei Porri. Per soccorrere la donna sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e speleologico siciliano e l’82esimo Csar dell’aeronautica militare La donna, che si trovava con un gruppo di amici, è scivolata sul sentiero procurandosi la sospetta frattura della caviglia che le impediva di proseguire a camminare. Sono stati tre volontari del soccorso alpino, sull’isola per seguire un corso di formazione per guide vulcanologiche, a lanciare l’allarme fornendo la prima assistenza alla ferita.

Viste le condizioni climatiche proibitive a causa delle alte temperature e per ridurre al minimo i rischi, trattandosi di una zona impervia, sono state attivate l’aeronautica militare e il gli operatori sanitari del 118. Sul posto è intervenuto anche un elicottero del centro Csar che ha imbarcato due tecnici del soccorso alpino, tra cui un medico, all’aeroporto di Boccadifalco (Palermo) per trasportarli a Salina. I tecnici del soccorso alpino e dell’aeronautica si sono calati con il verricello. Il medico ha medicato la ferita che poi è stata trasportata all’ospedale Papardo di Messina.