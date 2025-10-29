Truffe col sistema Ponzi, sequestrati beni per tre milioni di euro

Beni per oltre 3milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Messina a un calabrese indagato per autoriciclaggio, truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto. Al centro dell’inchiesta, a cui ha colloborato Eurojust, una serie di truffe, attuate col sistema Ponzi. Le indagini hanno permesso di ricostruire una complessa galassia societaria gestita dal principale indagato che, secondo l’accusa, aveva costruito una rete di società. Lo scopo sarebbe stato di reinvestire i guadagni illeciti accumulati con diverse truffe finanziare e nascondere la provenienza dei fondi raccolti.

Le società di cui è risultato titolare, soprattutto con sede all’estero, secondo l’accusa, sarebbero state soltanto di facciata, in realtà erano vuote. Le indagini sono state avviate dopo le denunce di nove persone. Queste ultime hanno permesso di completare la ricostruzione del contesto investigativo che è emerso in una precedente attività svolta dalla guardia di finanza. Già nel 2021, infatti, la procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha accertato l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di abusivismo finanziario e illecita raccolta del risparmio da parte di tre persone.

Gli autori delle truffe col sistema Ponzi hanno tratto in inganno singoli risparmiatori, convincendoli della bontà delle operazioni finanziarie proposte. Pur sapendo che le persone offese non avrebbero mai ottenuto la restituzione del capitale, né la corresponsione degli interessi maturati. Accertamenti delle Fiamme gialle hanno permesso di individuare beni mobili, depositi bancari e n. 41 conti correnti. Tra questi alcuni erano virtuali. I conti erano attivi in 11 Paesi (Bulgaria, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania e Spagna), nei cui confronti sono stati inoltrati i mirati “Freezing certificates”, l’equivalente internazionale del provvedimento di sequestro emesso in Italia fino a 3.069.800 euro.

