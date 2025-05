«Suo nipote ha provocato un incidente»: anziana consegna 7000 euro a un falso carabiniere a Carini

I carabinieri della stazione di Carini (in provincia di Palermo) hanno denunciato un finto carabiniere. L’uomo, un 34enne di Paternò (in provincia di Catania) è accusato di truffa aggravata ai danni di una vittima vulnerabile. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dalla donna, un’anziana di 82 anni, che è stata contattata da un uomo che si è presentato come un appartenente all’arma.

Con la scusa di un incidente causato dal nipote della vittima, le ha chiesto dei soldi per il rilascio del familiare. Dopo una conversazione telefonica, il 34enne si è presentato nell’abitazione dell’anziana facendosi consegnare 7000 euro. I veri militari, dopo la querela presentata dall’anziana vittima, sono riusciti a identificare il 34enne paternese attraverso l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.