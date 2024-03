Truffa con i fondi europei, nei guai quattro imprenditori agricoli della provincia di Agrigento

Quattro imprenditori agricoli della provincia di Agrigento sono finiti indagati, per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di contributi pubblici dell’Unione Europea, nell’ambito di un’indagine dei carabinieri del reparto tutela Agroalimentare di Messina. Disposto il sequestro preventivo di beni per 450mila euro e quello di 97 titoli di pagamento (diritti all’aiuto, ndr) del valore complessivo di 21.238,37 euro. La condotta fraudolenta si è sviluppata attraverso la presentazione, tra il 2015 e il 2022, di domande uniche di pagamento, nelle quali i predetti imprenditori agricoli hanno dichiarato in conduzione

appezzamenti di terreno, in parte oggetto di confisca e in parte di proprietà dell’Istituto di

Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, surrettiziamente accreditati nella propria disponibilità

attraverso falsi contratti di affitto.