Caltanissetta, la truffa del finto carabiniere a un’anziana: «Tua figlia ha avuto un incidente. Se non paghi, l’arresto»

Fingendosi un carabiniere chiamato un’anziana della provincia di Caltanissetta per informarla del fatto che la figlia avesse causato un incidente stradale a causa del quale una persona era rimasta gravemente ferita. Per evitare l’arresto, il finto militare ha chiesto all’anziana una somma di denaro. Dopo la chiamata, l’uomo è andato a casa della vittima per farsi consegnare un sacchetto pieno di gioielli dal valore di circa 10mila euro. Ottenuto il bottino, il finto carabinieri ha rassicurato l’anziana sulle sorti della figlia e poi è scappato facendo perdere le proprie tracce.

Sono i veri carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, al momento, a portare avanti le indagini per individuare il responsabile della truffa ai danni dell’anziana signora. Ed è il colonnello Vincenzo Pascale a mettere in guardia tutta la cittadinanza per scongiurare questo tipo di raggiri: «Non bisogna dare seguito ad alcun tipo di richieste, né di consegna di oggetti o denaro, né di pagamento di sanzioni – raccomanda il comandante provinciale dei carabinieri di Caltanissetta – perché in nessun caso le forze dell’ordine avanzano questo tipo di istanze». Un’ulteriore raccomandazione è quella di non fornire nessuna informazione e nessun documento di riconoscimento. L’invito ad altre eventuali vittime da parte dei militari, invece, è di denunciare.