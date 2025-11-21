Gli amici avevano raccolto e versato 750 euro per regalargli un viaggio. Che, però, non ha mai potuto fare. È la disavventura di un catanese che ha denunciato la vicenda agli agenti del commissariato di polizia del quartiere Borgo-Ognina. I quali hanno individuato e denunciato per truffa la titolare 36enne e un dipendente 58enne di una nota agenzia di viaggi catanese, presso cui l’uomo aveva aperto una lista per il suo 50esimo compleanno, in modo da raccogliere le quote regalo di parenti e amici. Gli invitati hanno così proceduto al bonifico all’iban indicato dall’agenzia. Al festeggiato, invece, è stata fornita un’applicazione attraverso cui consultare le quote versate e, poi, accedere alla cifra per la prenotazione del pacchetto di viaggio.

Festeggiato il compleanno e chiusa la lista con una cifra di circa 750 euro, l’uomo ha contattato al telefono l’agenzia per ricevere i preventivi, così da scegliere l’itinerario. Ma, trascorsi alcuni giorni, non riceve nessuna notizia né alcuna proposta. L’uomo sollecita, ma del suo viaggio non c’è neanche l’ombra. Provando a rimettersi in contatto con il dipendente che l’ha seguito, il 50enne si sente rispondere dal lavoratore di essere stato licenziato e, quindi, di non potergli dare alcun aiuto. A quel punto, il festeggiato decide di andare di persona in agenzia per parlare con la titolare. Scoprendo, però, che l’agenzia ha chiuso da quasi un mese.

Riuscendo comunque a contattare la titolare, all’uomo viene promessa la restituzione della somma tramite bonifico. Che però non arriva mai. Così come una risposta ai nuovi solleciti, con la titolare che si nega al telefono. A quel punto, il catanese desiste e si rivolge alla polizia per denunciare. Ed è durante la successiva indagine che gli agenti scoprono come l’agenzia di viaggi sospettata di truffa non sarebbe nuova a questo tipo di pratiche, e non solo in caso di un regalo di compleanno. Diversi clienti, infatti, avrebbero versato direttamente degli anticipi di viaggi mai avvenuti e mai rimborsati. Apprendendo anche loro della chiusura dell’attività, senza alcun preavviso. Adesso, titolare e dipendente sono stati denunciati in concorso per il reato di truffa.