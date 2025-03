Biancavilla, anziana truffata da due 19enni: si sono finti un avvocato e un carabiniere

Un avvocato e un appartenente alle forze dell’ordine. Fingendo di essere due professionisti, due 19enni catanesi sono riusciti a farsi consegnare soldi e gioielli da una 88enne di Biancavilla, in provincia di Catania. Una chiamata a casa dell’anziana da parte di un sedicente avvocato che l’avrebbe avvisata di un grave incidente stradale provocato dal figlio. In realtà, si sarebbe trattato di una truffa in cui l’88enne sarebbe caduta pur di evitare le spiacevoli conseguenze prospettate dal finto legale. A quel punto, a casa dell’anziana si sarebbe presentato un falso appartenente alle forze dell’ordine a cui la vittima ha consegnato denaro e monili.

Le indagini sono scattate quando la signora, dopo avere telefonato al figlio, ha capito di essere stata raggirata e ha denunciato. I carabinieri sono riusciti a individuare i due 19enni catanesi, partendo dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona: immagini che hanno permesso di risalire all’auto utilizzata, una Fiat 500 noleggiata a Catania poche ore prima. Individuato l’autonoleggio, i militari hanno acquisito i documenti di uno dei due giovani.

Poi, gli investigatori hanno ricostruito il percorso effettuato dall’auto, accertando che quel giorno era stata a Biancavilla e si era fermata davanti casa dell’anziana vittima, per poi rientrare a Catania. I due giovani sono stati fermati mentre stavano riconsegnando l’utilitaria all’autonoleggio. Bloccati, entrambi sono stati portati in caserma, arrestati per truffa aggravata e sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.