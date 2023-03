Trovato morto in un canalone a Paternò l’81enne scomparso ieri. I familiari: «Era andato a raccogliere arance»

Un uomo di 81 anni di Pedara, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di ieri, è stato trovato morto in un canalone in contrada Coscia del Ponte, nei pressi del ponte di Pietralunga, nell’area del fiume Simeto nel territorio di Paternò. A lanciare l’allarme e allertare le forze dell’ordine per la scomparsa erano stati i familiari dell’anziano (A.M. sono le sue iniziali). I parenti hanno riferito che l’uomo era andato a raccogliere arance nel terreno di proprietà di un amico in quella zona ma poi si erano preoccupati non vedendolo più tornare a casa e non riuscendo a mettersi in contatto con lui. Già dalla serata di ieri, a partire dalle 21 circa, sono scattate le ricerche a cui hanno preso parte i carabinieri della compagnia di Paternò, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e Linguaglossa, i volontari dell’Apas della protezione civile e le unità cinofile della guardia di finanza. Il corpo senza vita dell’81enne è stato trovato intorno alle 3 di questa notte. La salma è stata portata nell’istituto di medicina legale per l’ispezione cadaverica. Al momento, le ipotesi più accreditate sul decesso sono quelle di un incidente a causa del quale l’anziano sarebbe scivolato nel canalone oppure una caduta dovuta a un malore.