Trovata nel messinese l’auto di Gianluca Manitta, il 40enne scomparso da Palermo

Purtroppo non si hanno notizie di Giovanni Manitta, detto Gianluca, 40 anni, scomparso da Palermo, in zona Cardillo, il 30 aprile scorso. È uscito di casa lasciando il cellulare ancora in carica. Gli inquirenti sperano di potere trovare all’interno del dispositivo informazioni utili che possano spiegare i motivi dell’allontanamento. È alto 1.85 metri, ha i capelli castani e gli occhi castani. La Fiat Bravo con cui si era allontanato Giovanni, pare sia stata ritrovata in una stradina privata di Galati Marina, una frazione di Messina. Sembra che l’auto avesse diversi danni alla carrozzeria e che fosse priva di uno pneumatico.