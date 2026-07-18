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Una donna questa mattina mentre si trovava in acqua all’Addaura a Palermo ha trovato in fondo al mare una busta di plastica con dentro diversi proiettili. L’involucro è stato recuperato e consegnato ai carabinieri del nucleo radiomobile. Nella zona interverranno anche i sub per cercare se ci sono armi abbandonate in mare. Il ritrovamento è stato segnalato alla procura.