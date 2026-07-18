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Un pensionato è morto schiacciato da un trattore in provincia di Agrigento. La vittima si chiamava Paolo Perricone e aveva 76 anni. L’uomo, originario di Burgio, nell’Agrigentino, è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di Villafranca Sicula, sempre in provincia di Agrigento.

Il pensionato morto schiacciato da un trattore

Secondo quanto è stato ricostruito finora nell’ambito delle prime indagini sul caso, l’uomo si trovava alla guida di un trattore cingolato che si è ribaltato. Precipitando in un vallone profondo circa tre metri al confine con il terreno di famiglia. A lanciare l’allarme sono stati i familiari che, non vedendolo rientrare, si sono precipitati in campagna per cercarlo e hanno trovato il corpo senza vita del 76enne sotto il mezzo. Il pensionato, infatti, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando.

L’intervento dei vigili del fuoco

Per le operazioni di recupero della salma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Sciacca e l’ausilio di un escavatore privato. Gli operatori sanitari del 118 di Ribera hanno accertato il decesso per gravi lesioni da schiacciamento toracico e addominale. La ricostruzione dell’incidente sul lavoro è stata fatta dai carabinieri. Il magistrato di turno, ravvisando la natura accidentale dell’evento, ha già disposto la riconsegna della salma alla famiglia.