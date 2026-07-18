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Mistretta, granate vintage e quasi 2mila munizioni: l’arsenale in un terreno

18/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un’arsenale da guerra, tra granate vintage e quasi duemila munizioni: è la particolare collezione di un 37enne arrestato a Mistretta, nel Messinese. I carabinieri hanno perquisito un terreno nella sua disponibilità, comprensivo di casolare, e rintracciato l’uomo mentre conduceva dei capi di bestiame. Dal controllo sono emerse: 13 granate da mortaio, 1.800 munizioni di vario calibro e 21 piastrine di caricamento per mitragliatrice. Il tutto custodito in contenitori e tubi di plastica, nascosti tra le rocce. Un’accortezza dovuta al fatto che le granate – del tipo in dotazione all’Esercito fino agli anni Cinquanta – risultano del tutto funzionanti. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Mentre armi e munizioni sono state sequestrate e inviate al Ris di Messina per gli accertamenti tecnici. Tra cui analisi su tracce genetiche e dattiloscopiche, anche risalenti nel tempo, trovate sulle confezioni.

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