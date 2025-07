Trophy Tour 2025: Coppa Davis e Billie Jean King Cup a Trapani, fino a venerdì 11 luglio

Sicilia di nuovo protagonista con il Trophy Tour 2025. Lo scorso anno il Davis Trophy Tour toccò tre città siciliane tra giugno e luglio: Palermo, Catania e Messina. L’insalatiera d’argento sollevata al cielo da Sinner e compagni attraversò lo stivale. La vittoria delle azzurre nella Billie Jean King Cup femminile riportata in Italia dopo 11 anni lo scorso Novembre ha quest’anno aggiunto al nuovo Tour anche questo trofeo altro trofeo in aggiunta allo storico Bis realizzato dagli azzurri. Dopo Taormina, ad inizio mese dove i trofei sono stati esposti presso la Biblioteca Comunale ex chiesa Sant’Agostino, i trofei hanno poi toccato Agrigento presso il museo archeologico della valle dei templi.

Dal 9 al 11 luglio, dunque, saranno adesso esposti a Trapani presso la sede del Consiglio Comunale cittadino in centro Storico a Palazzo Cavarretta. «Siamo lieti di raccogliere l’invito pervenuto al nostro Comune e con grande piacere i tanti sportivi trapanesi, unitamente ai turisti presenti, potranno ammirare i due bellissimi e storici trofei esposti gratuitamente a Palazzo Cavarretta – dichiarano il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’assessore allo Sport Emanuele Barbara. Ringraziamo altresì la locale Federazione ed in particolar modo il Circolo Tennis Trapani nella persona del presidente avv. Umberto Coppola oltre al suo staff per essersi spesi in maniera determinante per realizzare questa bella iniziativa, certi dell’ottima riuscita dell’evento». L’ingresso è gratuito. Gli orari di visita sono Mercoledì 9 luglio dalle 18 alle 24, Giovedì 10 luglio dalle 9 alle 24 e Venerdì 11 luglio dalle 9 alle 13.