Tremestieri Etneo, al via la festa dell’iris e dell’arancino. «Vogliamo rilanciare l’artigianato locale»

Inaugurata quest’oggi la sesta edizione della festa dell’iris, dell’arancino, del vino e dell’artigianato. L’evento si terrà tutti i giorni fino al 5 novembre all’anfiteatro comunale di Tremestieri Etneo (in provincia di Catania) Salvatore D’Acquisto, riaperto di recente. «Vogliamo evidenziare il concetto di unione e aggregarci tutti insieme in un parco che comprende anche un’area food abbastanza assortita», dichiara a MeridioNews il sindaco Santi Rando. Tradizione unita all’innovazione: questo l’obiettivo della sesta edizione della festa in cui iris e arancini vengono proposti in forme diverse. Ci sarà anche una masterclass sul vino in uno dei palmenti più antichi di Tremestieri giorno 3 alle ore 19. «Il primo grande evento – aggiunge Rando – dopo l’inaugurazione dell’anfiteatro che si è rivelato un grande successo. Registriamo ogni fine settimana più di mille presenze.

Presenti al taglio del nastro numerosi personaggi del panorama politico locale e regionale. «Ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale che mostra sensibilità e vicinanza al territorio e alle problematiche dei suoi cittadini. – afferma il deputato regionale Giuseppe Lombardo – Gli stand presenti alla manifestazione risaltano l’identità locale». Pensiero condiviso anche dall’altro deputato Giovanni Burtone che sposta l’accento sul tentativo di globalizzazione e constata che «manifestazioni come questa potenziano le nostre tradizioni e le ravvivano».

Tra gli eventi in programma vi sono spettacoli, balli, mostre, sfilate, masterclass culinarie e concerti. Partecipano la Cooperativa Millennium, ASD TF Sport, Scuola Java Dance Academy, GDS Kladeios, Etna Country Style Line Dance, Nathan Style, Stefano Leonardi, Sicali Luigi, Palmarum Insula, Michelangelo Costantino, Carmelo Pezzino, ASD Katane Country Western Dance, S.M.A.T Band, ONAV Catania, la tribute band The Beatless e i gruppi Civico 99 e Lato Positivo. Special guest della serata conclusiva Antonio Monforte.