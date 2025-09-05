Foto di UniCt Magazine

Tre siciliane tra le Unstoppable Women di StartupItalia. Tra loro c’è la professoressa Elita Schillachi

05/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Elita Schillaci, professoressa ordinaria di Imprenditorialità e Business Planning all’università di Catania, è stata inserita nella nuova lista delle Unstoppable Women di StartupItalia, riconoscimento che celebra le protagoniste del cambiamento. L’iniziativa, attiva da otto anni, racconta storie di imprenditrici, manager, ricercatrici capaci di lasciare un segno in Italia e nel mondo. Schillaci, tra le voci più autorevoli del panorama accademico italiano, è un punto di riferimento per startup, imprenditorialità sociale, CSR e innovazione territoriale. Ha fondato l’incubatore universitario MedSpin, ha lavorato alla New York University e coordina l’ILHM – Innovation Leadership Health Management Advanced Centre. Le altre due siciliane sono Gabriella Trapani ed Enza Spadoni.

