Rifiuti: trasporto illegale nel Ragusano, due denunciati e mezzo sequestrato

Agenti del commissariato di polizia di Modica hanno proceduto al sequestro preventivo di un autocarro che trasportava rifiuti ferrosi ed elettrodomestici da smaltire per un peso complessivo di 250 chili. A bordo sono stati identificati, un sessantaseienne e un trentatreenne, entrambi residenti nella provincia di Siracusa, i quali non hanno fornito e una spiegazione valida in merito alla tracciabilità del materiale trasportato, nè esibito le previste autorizzazioni per il trasporto di materiali pericolosi e non costituenti rifiuti. In assenza delle autorizzazioni e in considerazione dei precedenti di polizia specifici, i due uomini sono stati accompagnati al commissariato per ulteriori accertamenti, al termine dei quali, sono stati segnalati in stato di libertà per raccolta e trasporto abusivo di rifiuti in concorso, reato sanzionato dal codice dell’ambiente. Al fine di interrompere la prosecuzione del reato, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’autocarro che è stato successivamente convalidato.