Trasferta vietata ai tifosi del Palermo a Bolzano: «Inaccettabile, presenterò un’interrogazione alla Camera»

13/09/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Trasferta vietata e stop alla vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia in occasione di SudTirol-Palermo , gara valida per la terza giornata del campionato di serie B in programma domani alle 17.15 allo stadio Druso di Bolzano. La disposizione, arrivata a poche ore dalla partita, è del commissariato del governo per la provincia di Bolzano. I biglietti già venduti verranno annullati o rimborsati. «Il Palermo FC intende esprimere tutta la propria forte amarezza, già manifestata agli organi competenti, per la tempistica e le modalità di un provvedimento che penalizza i tifosi del Palermo a meno di 48 ore dall’inizio della gara, pur non potendo entrare nel merito dell’ordinanza», si legge in un comunicato del club rosanero.

«Privare i tifosi della possibilità di assistere a una partita, non è una soluzione ma anzi, di per sé, la negazione stessa di quegli stessi principi. Ancor più grave se ciò finisce per mortificare chi non ha più il tempo e la possibilità di riparare agli impegni presi – prosegue la nota – Il club rosanero non condivide e non condividerà, pertanto, qualsiasi atteggiamento irrispettoso nei confronti dei sacrifici di famiglie e appassionati, che percorrono migliaia di chilometri investendo tempo e denaro». Sulla vicenda è intervenuta anche Carolina Varchi, segretaria di presidenza della Camera dei Deputati e responsabile di Fratelli d’Italia per le Politiche del Mezzogiorno: «Una decisione inammissibile, senza precedenti. Presenterò un’interrogazione urgente per conoscere nel dettaglio le motivazioni che hanno portato a una simile atto e soprattutto pretendo che sia fatta chiarezza. Chiamerò in Parlamento a rispondere di tale operato il commissario del governo».

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha dichiarato: «Una scelta che considero ingiustificata e irrispettosa, tanto nei modi quanto nei tempi. È inaccettabile che il divieto sia stato comunicato con un preavviso così minimo, senza alcuna motivazione concreta legata alla sicurezza pubblica, tanto più che nelle precedenti trasferte del Palermo a Bolzano non si sono mai verificati incidenti o criticità». Intanto, però, stando a quanto emerge, ci sarebbero delle frizioni tra tifosi rosanero alla base del divieto di trasferta. La disposizione è arrivata dopo la segnalazione inviata al ministero dalla questura di Palermo sul rischio di scontri tra gruppi ultras contrapposti di curva nord e sud. Un problema riscontrato in diverse occasioni nella passata stagione di serie B. L’ultima, in ordine cronologico, durante la settimana di Pasqua, quando gli scontri tra gruppi ultras del Palermo ha portato al divieto di trasferta allo stadio Dino Manuzzi di Cesena per la 37esima giornata di campionato. Quella volta, però, la decisione delle autorità competenti era stata comunicata prima che i tagliandi per assistere alla partita venissero messi in vendita

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Asp Ct, l’inchiesta per abusi sessuali partita da una lettera di auguri: «Reina comanda sulla mia vita, è il mio padrone»
Leggi la notizia

Trasferta vietata e stop alla vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia in occasione di SudTirol-Palermo , gara valida per la terza giornata del campionato di serie B in programma domani alle 17.15 allo stadio Druso di Bolzano. La disposizione, arrivata a poche ore dalla partita, è del commissariato del governo per la provincia di Bolzano. I biglietti […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]