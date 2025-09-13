Trasferta vietata ai tifosi del Palermo a Bolzano: «Inaccettabile, presenterò un’interrogazione alla Camera»

Trasferta vietata e stop alla vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia in occasione di SudTirol-Palermo , gara valida per la terza giornata del campionato di serie B in programma domani alle 17.15 allo stadio Druso di Bolzano. La disposizione, arrivata a poche ore dalla partita, è del commissariato del governo per la provincia di Bolzano. I biglietti già venduti verranno annullati o rimborsati. «Il Palermo FC intende esprimere tutta la propria forte amarezza, già manifestata agli organi competenti, per la tempistica e le modalità di un provvedimento che penalizza i tifosi del Palermo a meno di 48 ore dall’inizio della gara, pur non potendo entrare nel merito dell’ordinanza», si legge in un comunicato del club rosanero.

«Privare i tifosi della possibilità di assistere a una partita, non è una soluzione ma anzi, di per sé, la negazione stessa di quegli stessi principi. Ancor più grave se ciò finisce per mortificare chi non ha più il tempo e la possibilità di riparare agli impegni presi – prosegue la nota – Il club rosanero non condivide e non condividerà, pertanto, qualsiasi atteggiamento irrispettoso nei confronti dei sacrifici di famiglie e appassionati, che percorrono migliaia di chilometri investendo tempo e denaro». Sulla vicenda è intervenuta anche Carolina Varchi, segretaria di presidenza della Camera dei Deputati e responsabile di Fratelli d’Italia per le Politiche del Mezzogiorno: «Una decisione inammissibile, senza precedenti. Presenterò un’interrogazione urgente per conoscere nel dettaglio le motivazioni che hanno portato a una simile atto e soprattutto pretendo che sia fatta chiarezza. Chiamerò in Parlamento a rispondere di tale operato il commissario del governo».

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha dichiarato: «Una scelta che considero ingiustificata e irrispettosa, tanto nei modi quanto nei tempi. È inaccettabile che il divieto sia stato comunicato con un preavviso così minimo, senza alcuna motivazione concreta legata alla sicurezza pubblica, tanto più che nelle precedenti trasferte del Palermo a Bolzano non si sono mai verificati incidenti o criticità». Intanto, però, stando a quanto emerge, ci sarebbero delle frizioni tra tifosi rosanero alla base del divieto di trasferta. La disposizione è arrivata dopo la segnalazione inviata al ministero dalla questura di Palermo sul rischio di scontri tra gruppi ultras contrapposti di curva nord e sud. Un problema riscontrato in diverse occasioni nella passata stagione di serie B. L’ultima, in ordine cronologico, durante la settimana di Pasqua, quando gli scontri tra gruppi ultras del Palermo ha portato al divieto di trasferta allo stadio Dino Manuzzi di Cesena per la 37esima giornata di campionato. Quella volta, però, la decisione delle autorità competenti era stata comunicata prima che i tagliandi per assistere alla partita venissero messi in vendita.