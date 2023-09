Trapani, usura a una coppia di imprenditori: arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato – come disposto dal giudice per le indagini preliminari di Trapani – per aver dato in prestito diecimila euro a una coppia di giovani imprenditori pretendendo interessi usurari. Si tratta di una persona con precedenti penali e ai domiciliari in una comunità in cui scontava una pena per una condanna in materia di stupefacenti. L’uomo aveva consegnato il denaro ai due giovani, pretendendo poi la restituzione rateale di 16mila euro, in un breve periodo, con un tasso di interesse stimato pari a oltre il 58%. Le indagini – avviate dopo l’apertura di un altro procedimento penale ed eseguite attraverso attività tecniche e servizi di osservazione e pedinamento – hanno permesso di ricostruire a più riprese gli incontri finalizzati alla consegna del denaro e di documentare le sollecitazioni dell’indagato nei confronti delle vittime. L’uomo adesso si trova nel carcere di Trapani.