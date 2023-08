Trapani, 59enne si accascia e muore al lungomare mentre fa jogging

Un uomo è morto stamattina a Trapani mentre correva al lungomare Dante Alighieri. Stando a quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la vittima – un 59enne – sarebbe stata colta da un malore improvviso. I passanti lo avrebbero visto accasciarsi a terra. Nonostante l’allarme fosse stato lanciato tempestivamente, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il 59enne pare svolgesse spesso attività fisica all’aperto in quella zona, dove stamattina sono intervenuti anche i carabinieri.