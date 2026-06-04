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Proponevano falsi prestiti agevolati online: una truffa in cui è caduta anche una cittadina catanese. Portando alla denuncia per due uomini di 60 e 57 anni – rispettivamente di Nettuno, nel Lazio, ed Empoli, in Toscana – per il reato di truffa. I due erano già noti per aver riportato condanne per reati contro il patrimonio.

Le modalità della truffa

Le indagini sono partite dalla denuncia della donna, la quale ha raccontato ai poliziotti di avere visto una pubblicità sui social, di un prestito a tasso agevolato. La procedura prevedeva di inserire il proprio numero di telefono, per poi essere ricontattati da un promotore finanziario. E in effetti qualcuno chiama la donna, proponendole un finanziamento da duemila euro, senza necessità di busta paga o altre garanzie. Unica clausola: l’anticipo di 400 euro per avviare la pratica.

La scoperta della truffa

La donna paga, tramite bonifico, come richiesto. Ma i soldi del suo prestito non arrivano e quello che si era spacciato per consulente non risponde più al telefono. A quel punto, capendo di essere caduta in una truffa, la cittadina si rivolge alla polizia. Che, incrociando dati finanziati, telefonici e informatici, è risalita all’identità dei truffatori. Procedendo a denunciarli.