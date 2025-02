Trapani: molesta studenti sull’autobus, arrestato 45enne

Foto generata con IA

Tentava approcci di natura sessuale sugli studenti, spesso minorenni, a bordo di un autobus. A Trapani un uomo di 45 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile su disposizione della procura e in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari in quanto indagato per violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito l’uomo agiva a bordo degli autobus, scegliendo le linee più frequentate dagli studenti, talvolta anche minorenni, tentando approcci di naturale sessuale strusciandosi sui passeggeri. Una giovanissima vittima ha raccontato tutto ai familiari e poi agli investigatori. L’indagine, che ha trovato riscontri e conferme nelle testimonianze di altri passeggeri, presenti al momento dell’accaduto, ha fatto emergere un quadro di molestie perpetrate dall’uomo in pieno giorno. I poliziotti sono riusciti ad individuare l’uomo e ad arrestarlo.