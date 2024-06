Trapani, un’auto sfonda la vetrina di un negozio: a bordo quattro persone

Foto di Daniel Kirsch da Pixabay

Incidente stradale a Trapani. Nella centrale via Fardella un’automobile con quattro donne a bordo sarebbe salita sul marciapiedi e avrebbe sfondato la vetrina di un negozio. Nessuna delle passeggere è rimasta ferita. In via precauzionale, però, visto che una di loro è in stato di gravidanza, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia.