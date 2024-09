Guasto alla rete idrica: oggi niente acqua a Trapani

A causa di un guasto alla rete idrica oggi a Trapani non ci sarà acqua. Ad annunciarlo è il sindaco della città, Giacomo Tranchida, che con una nota informa la cittadinanza che oggi non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica per nessuna zona della città. «A causa di un repentino abbassamento della portata lungo la condotta che da Bresciana converge l’acqua ai serbatoi di San Giovannello – si legge nella nota – ieri, con qualche difficoltà, è stato possibile distribuire parzialmente al centro storico. Nonostante gli impianti di mandata a Bresciana siano funzionanti, si sta monitorando la condotta (e al riguardo sono stati informati anche i comuni di Castelvetrano e Misiliscemi), onde appurare il sito ove verosimilmente insiste la grossa falla». Tranchida ricorda che si tratta dell’unica condotta che instrada l’acqua lungo l’intero tragitto e che da sola fornisce la città. Il sindaco di Trapani ha aggiunto che seguiranno aggiornamenti sulla riparazione del guasto e sul ripristino dell’erogazione idrica.